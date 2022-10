Kanye West, radiato dai social per alcuni messaggi: «incitano all'odio razziale»

Kanye West bannato dai social. Dopo aver pubblicato messaggi apparentemente antisemiti, al rapper americano sono stati sospesi i profili sui social Twitter e Instagram. Non è una novità che l'ex marito di Kim Kardashian fa parlare di sé. Questa volta per gli utenti dei social, Yè, come si fa chiamare adesso, l'ha fatta grossa: Kanye ha pubblicato un tweet, immediatamente eliminato dalla piattaforma perchè considerato contro le sue policy.

Il tweet

Kanye West venerdì scorso aveva accusato il collega rapper Diddy di essere controllato dagli ebrei e non solo... dopo questo post ha pubblicato una serie di altri commenti ritenuti antisemiti e che sono stati eliminati da entrambe le piattaforme, che considerano i commenti come violazioni delle politiche sull'incitamente all'odio: «Sono un po’ addormentato stasera, ma quando mi sveglierò alzerò a livello 3 - che sarebbe il livello di allerta delle forze armate statunitensi - l’attacco agli ebrei. La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei», ha twittato West facendo aizzare l'ira degli utenti.

La settimana scorsa invece aveva attirato su di sé delle critiche alla Paris Fashion Week dove si era presentato con una maglietta con la scritta "White Lives Matter", che ribalta la frase del movimento contro la violenza sugli afroamericani Black Lives Matter e che l'Anti-Defamation League hanno considerato come incitamento all'odio.