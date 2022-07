Justin Bieber torna sul palco dopo la malattia. Il 31 luglio tour a Lucca

Le condizioni di Justin Bieber sono migliorate e l'artista canadese riprenderà da Lucca a fine luglio il suo tour «Justice» interrotto in giugno dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha parzialmente paralizzato il volto impedendogli di cantare. Il cantante riprenderà la tournee il 31 luglio da Lucca e proseguirà in agosto con cinque tappe in Europa prima di puntare in settembre in Sudamerica.

La sindrome di Ramsay Hunt, di cui soffre Justin Bieber, è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20.000 persone. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca. Il cantante canadese aveva mostrato alcune suo foto in cui, cercando di sorridere, riusciva solamente a fare strane smorfie con la bocca. Una situazione che ha provato moltissimo il canante, costretto a sospendere i concerti. Oggi la buona notizia. Justin Bieber salirà nuovamente sul palco e lo farà in Italia, il 31 luglio a Lucca.