Justin Bieber lascia la musica: «Ai concerti meritate di meglio»

Mea culpa da parte diche lascia temporaneamente laperché dispiaciuto di non aver dato il massimo nell'ultimo tour. Il cantante ha annunciato lo stop e ne ha spiegato le ragioni suL'artista - come sottolinea l'Independent - si dice consapevole di non riuscire ad accontentare i fan che ogni volta fanno sacrifici per assistere ai suoi concerti, pagano e trasmettono passione ed energia.«La musica è molto importante per me, ma niente viene prima della famiglia e della mia salute», inizia così il lungo post in cui informa sulla sua crisi e le sue intenzioni. «Devo risolvere alcuni dei problemi profondi che ho... in modo da non cadere a pezzi, così da sostenere il mio matrimonio ed essere il padre che voglio essere...».«Ho fatto tour per tutta la mia adolescenza, e nei miei primi 20 anni, ma ho realizzato, e voi ragazzi lo avete certo capito, che durante l'ultimo tour ero infelice. Non me lo merito e voi non ve lo meritate, pagate per venire a vedere un concerto di musica e luci pieno di vita e di gioia e non sono stato in grado di darvelo...".Il nuovoè solo rimandato, ma già un po' di tempo fa era emersa la parola "depressione". «Ho letto molti messaggi nei quali scrivete che volete un album ... Tornerò con uno che spacca (al più presto)... sappiate che tornerò con una vendetta, credeteci». La popstar si prepara così ad affrontare i suoi "demoni" e si dice ottimista. Si è sposato da poco e accanto a lui ha la moglie Hailey Baldwin che ha risposto al post così: «È giusto così, ti amo ma fa male...».