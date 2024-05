Jovanotti riparte da Pesaro: doppia data a marzo 2025 per inaugurare il PalaJova Tour. Ecco tutte le date e quando acquistare i biglietti

Jovanotti riparte da Pesaro il 4 e 5 marzo 2025, per due date, per inaugurare il PalaJova Tour nella Vitrifrigo Arena. Pesaro, infatti, sarà la data zero in una astronave che può accogliere circa 12 mila persone.

Dopo l'incidente

Jovanotti, dopo il brutto incidente in bicicletta, torna in concerto nei palazzetti. Annunciato il PalaJova 2025, il tour che lo porterà nei palazzetti nella primavera del 2025. Biglietti in vendita da giovedì 30 maggio 2024 alle ore 14. Le date saranno 21. Al momento, lo show passerà per sei città italiane – con date multiple già annunciate a Pesaro, Milano, Firenze e Bologna, Torino e Roma – più una tappa prevista in Svizzera e per la precisione a Zurigo.

Jovanotti – PalaJova 2025: tutte le date

04/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

05/03/2025, Vitrifrigo Arena, Pesaro

11/03/2025, Unipol Forum, Milano

12/03/2025, Unipol Forum, Milano

14/03/2025, Unipol Forum, Milano

15/03/2025, Unipol Forum, Milano

17/03/2025, Unipol Forum, Milano

18/03/2025, Unipol Forum, Milano

20/03/2025, Hallen Stadion, Zurigo

22/03/2025, Mandela Forum, Firenze

23/03/2025, Mandela Forum, Firenze

25/03/2025, Mandela Forum, Firenze

26/03/2025, Mandela Forum, Firenze

03/04/2025, Unipol Arena, Bologna

05/04/2025, Unipol Arena, Bologna

09/04/2025, Inalpi Arena, Torino

10/04/2025, Inalpi Arena, Torino

22/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

23/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

25/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma

26/04/2025, Palazzo dello Sport, Roma