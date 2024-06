“Joseph”, un disco poi il tour: ​Holden, finalista di Amici, sarà mercoledì al Valdichienti di Piediripa di Macerata

È stato finalista nella categoria canto all’ultima edizione di Amici e, nel corso della serata finale, si è aggiudicato il premio delle radio, assegnato dagli ascoltatori, dall’ufficio musica e dai direttori artistici di diversi network radiofonici privati: Holden, al secolo Joseph Carta, sarà mercoledì 5 giugno al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa di Macerata. La data è una delle tappe di presentazione del suo Ep “Joseph”, uscito da una decina di giorni.

L’album

L’Ep appena uscito, è stato scritto e prodotto dallo stesso Holden, nel quale il cantautore ha racchiuso tutto il suo nuovo percorso musicale. Nei sei brani che ha scritto, composto e prodotto, c’è tutta la ricerca sonora che lo ha portato a riassumere tutte le influenze che lo hanno formato. C’è un po’ di urban, di elettronica, fino ad arrivare ai tratti della dimensione cantautorale.

Tra le sei tracce ci sono il beat melodico denso di emozioni in “Randagi” che apre il progetto, la collaborazione con Gaia (vincitrice dell’edizione numero 19 di Amici) in “Non siamo più noi due”, che racconta la volontà di ricommettere gli stessi errori per ritrovarsi, dopo essersi spesi tanto per un amore.

Tra le sei tracce si segnala anche “Nuvola”, certificato disco d’oro, che Holden ha scritto a quattro mani con Angelina Mango, che di fatto è l’urlo di chi non riesce a comunicare i propri sentimenti. In ciascuna delle tracce c’è tutto l’Holden capace di reinventarsi e attrarre il pubblico con un sound tutto suo e anche innovativo. C’è tutto il suo talento eclettico e versatile, che già lo aveva visto pubblicare, in passato, altri due Ep: “Il giovane Holden” nel 2019 e “Prologo” nel 2021, ottenendo anche un disco di platino con “Na Na Na”, ad oggi con 49 miliomni di stream.

Il personaggio

Joseph Carta, figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta (attuale marito di Laura Pausini), ha scelto come nome d’arte Holden, ispirandosi al protagonista de “Il giovane Holden”, romanzo di J.

D. Salinger, nel quale l’artista si rivede. In particolare l’artista si identifica nel personaggio del libro per la sua forza d’animo e aspirazioni. Tra le peculiarità del cantautore Holden c’è quella di realizzare in prima persona tutte le sue produzioni, fatto questo che gli permette di esprimere appieno la sua forte identità musicale. Ad Amici 23 è arrivato lo scorso mese di settembre e ha avuto un rapporto difficile con Rudy Zerby, il suo insegnante.

Complici anche momenti di mancanza di disciplina, Holden ad Amici ha avuto alti e bassi. Tuttavia li ha superati, ha conquistato prima il serale poi la finale. Quattro i singoli pubblicati durante la partecipazione al talent, tra cui il citato disco d’oro Nuvola. Negli ultimi mesi l’artista si è fatto conoscere come una tra le promesse più interessanti tra i giovani cantautori italiani, trovandosi spesso al top delle classifiche streaming e ottenendo un grande riscontro dal pubblico. Dopo il tour di presentazione dell’Ep negli store, che lo porta anche a Piediripa, Holden sarà in tour a novembre nei club più noti delle principali città italiane, dove canterà anche i brani dell’Ep appena pubblicato.