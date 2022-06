Joker, arriva il sequel: ecco come si chiamerà. Joaquin Phoenix torna nel ruolo del cattivo

Il seguito del «Joker» si farà. L'ufficializzazione è arrivata poche ore fa dal regista Todd Phillips, che dal suo profilo Instagram ha postato una foto del copione del nuovo film e uno scatto dell'attore Joaquin Phoenix intento a leggerlo, ricondiviso su Twitter dalla casa di produzione Warner Bros.

From the Instagram of @/ToddPhillips. pic.twitter.com/DB68m6a0mn — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) June 7, 2022

Joker, confermato il sequel: Joaquin Phoenix torna nel ruolo del cattivo

Il sequel si intitolerà «Joker: Folie à Deux» e vedrà nuovamente protagonista Phoenix, che per la sua precedente interpretazione del 2019 nel ruolo di Arthur Fleck si era guadagnato il premio Oscar come miglior attore. La sceneggiatura è firmata dal regista Todd Phillips e da Scott Silver, per il resto non sono stati divulgati ulteriori dettagli.

«Joker» si è aggiudicato il Leone d'oro alla 76/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ha vinto inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su undici candidature.

Il film, che ha superato un miliardo di dollari in incassi a livello mondiale, è stato tuttavia vietato ai minori di 17 anni negli Stati Uniti a causa di 'comportamenti inquietanti, violenza, linguaggio scurrile e contenuti sessualì. In Italia è stato invece vietato ai minori di 14 anni.

