Johnny Depp magrissimo e irriconoscibile La foto preoccupa i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una foto che ritrae unpreoccupa i fan dell'attore. Il divo posa accanto a una giovane estimatrice e appare notevolmente più magro delle ultime recenti apparizioni. Laè stata scattata a San Pietroburgo. Depp, 54 anni, si trova in Russia per suonare insieme alla sua band, "The Hollywood Vampires". Il cambiamento è così radicale da aver fatto pensare a più di un fan che l'attore possa essere malato o che comunque non stia passando un buon momento.LEGGI ANCHELEGGI ANCHE