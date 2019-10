John Travolta da Fazio: «A 5 anni ho capito che con il cuore spezzato si può morire»

Si presenta in tv completamente rasato, un po' di barba e una giacca scura. John Travolta è stato il super ospite di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio. E' stato Enrico Brignano travestito da Danny Zuko, il ragazzotto interpretato da John Travolta in Grease, ad annunciare in apertura della trasmissione l'arrivo della star, ingaggiando un simpatico siparietto.



Travolta ha ripercorso la sua carriera raccontando vari aneddoti della sua vita professionale, scanditi dagli applausi del pubblico e da qualche amarcord video proiettato dalla produzione. «A 5 anni - racconta l'attore a Fabio Fazio - davanti al film La Strada di Fellini con Giulietta Masina ho pianto, perché lei moriva e ho chiesto a mio padre, perché è morta? Lu mi ha detto che era morta perché le si era spezzato il cuore. E da quel giorno una parte di me è cambiata».

