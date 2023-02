Joe Violanti, morto il conduttore radiofonico e deejay. Aveva 63 anni. Commosso il ricordo di Charlie Gnocchi

E' morto Joe Violanti, il conduttore radiofonico aveva 63 anni e nella sua lunga carriera ha lavorato per le radio nazionali più importanti d'Italia, da RTL 102.5 a RDS, da Rai Radio2 a Radio Kiss Kiss e Radio 105. Ad annunciare la morte di Violanti, è stato l'amico e collega di microfono, Charlie Gnocchi, con cui aveva co-condotto tanti programmi.

Gnocchi commosso

«Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me» scrive Gnocchi sui social. Secondo la testimonianza degli amici, Joe Violanti aveva scoperto di essere malato circa un mese fa, un brutto male che non era più curabile e che in poche settimane l'ha portato via.

Carriera prolifica

Joe Violanti, nella sua carriera radiofonica, è stato un autore tv e radiofonico, speaker, deejay e comico, soprattutto in coppia con Charlie Gnocchi con cui ha lavorato per tanti anni, conducendo tanti programmi di successo come "105 Cee - cercando la Cee che c’è in te!" (Radio 105), "UnoMattina Estate" (Rai 1), "Gelato Import-Export" (Rai Radio 2) e "Alto Godimento" (RTL 102.5 e RDS)