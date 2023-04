Joaquin Phoenix, la folla dieta per diventare Joker: «Ho perso 25 chili in 3 mesi, sono quasi impazzito»

Joaquin Phoenix ha perso quasi 25 chili in 3 mesi per trasformarsi in Joker, il film per cui ha vinto l'Oscar. L'attore, che tornerà nelle sale con il sequel "Joker: Folie à Deux", rivestirà i panni di Arthur Fleck, noto come Joker, e con li ci sarà anche Lady Gaga che interperterà Harleen Frances Quinzel, ovvero Harley Quinn.

In occasione del primo film realizzato nel 2019, Phoenix per interpretare il clown dal viso dipinto ha dovuto perdere moltissimi chili. All’epoca l'attore aveva dichiarato che, avendo dovuto seguire un regime alimentare molto restrittivo, faticava a compiere i gesti più semplici, perché debole e senza forze.

Come riporta la rivista di informazione e lifestyle «Insider», Joaquin nel tempo ha più volte affermato che «la consistente perdita di peso potrebbe avergli provocato 'un disturbo', rendendolo ossessionato dal cibo e dal peso e inducendolo a evitare gli eventi e le relazioni sociali. Si sentiva così stanco che quasi non riusciva a salire le scale si ha avuto modo di soffermarsi sulla trasformazione psicologica indotta dalla dieta drastica.

La dieta drastica: cosa mangiava

«Inizi davvero a impazzire quando perdi quella quantità di peso in così poco tempo. Ho avuto ripercussioni importanti sulla mia psiche, molto utili per la mia interpretazione», ha affermato l’attore che, nell’impresa è il caso di dire, è stato aiutato da un nutrizionista, lo stesso che gli ha fatto perdere peso in occasione del film «The Master» (2012). L'esperto gli ha permesso di mangiare solamente mele, lattuga, asparagi e fagiolini al vapore. Un regime alimentare sbilanciatissimo — per questo motivo da non imitare — seguito per un periodo di tempo limitato e sempre sotto controllo medico.

Niente tv

Vegano e attivista per i diritti degli animali e l'ambiente, per quel periodo Phoenix decise di non guardare la televisione. Il motivo? Non voleva essere disturbato o tentato dalla pubblicità dedicata al cibo: gli avrebbe provocato lo stimolo della fame. Inoltre, la star ha preferito non incontrare altre persone per non cadere in tentazione.

I disturbi psicologici

Un Premio Oscar non si vince per caso e Phoenix, come in ogni altro suo film, ha dimostrato tutta la sua professionalità. A chi, di recente, gli ha chiesto che cosa si aspettasse da quella dieta ipocalorica, ha risposto: «Sentimenti di insoddisfazione, fame, un certo tipo di vulnerabilità e debolezza. Una volta raggiunto il peso previsto, tutto è cambiato: è difficile svegliarsi ogni giorno ed essere ossessionati da pochi grammi di peso. Rischi di sviluppare un disturbo. È folle». In un'intervista all'Associated Press ha poi specificato che «la magrezza e l'aspetto emaciato hanno portato a una fluidità fisica non prevista, che si è manifestata anche sul set». Il che ha portato l’attore e il regista a scoprire sempre nuovi elementi, in grado di arricchire il personaggio di Joker e Arthur. Phoenix si sentiva come se potesse muovere il suo corpo in modi che non conosceva prima. Come riporta la rivista «People», «ciò è stato funzionale ad alcuni movimenti fisici che hanno iniziato a emergere come una parte importante del personaggio».