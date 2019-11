Sono al via “I Concerti d'Autunno” al Circolo Cittadino di Jesi

JESI - Si inaugura la Stagione pomeridiana “I Concerti d'Autunno” della Società Amici della Musica di Jesi al Circolo Cittadino ad ingresso libero. La serie dei concerti pomeridiani si inaugura domenica 3 novembre con il recital di Jimena Llanos, contralto peruviano che proporrà “Omaggio a Carlos Guastavino” in un' anteprima della tournée internazionale che la Cantante Lirica sta preparando per il 20esimo anniversario della scomparsa del più grande compositore argentino e che la porterà in giro per il mondo nell'ormai prossimo 2020. La tournée -che si propone come un viaggio attraverso la musica alla scoperta di paesaggi lontani – è dedicata a “Flores Argentinas” di Carlos Guastavino, conosciuto anche come “lo Schubert delle Pampas”e alle sue melodie semplici ma intense, che ritraggono perfettamente i paesaggi e le atmosfere della sua terra: l’Argentina. Il progetto prevede la collaborazione con altri artisti italiani come la pianista Francesca Matacena coinvolgendo altre arti: immagine e una voce recitante, Caterina Colombaroni, che declamerà i testi delle poesie di León Benarós. © RIPRODUZIONE RISERVATA