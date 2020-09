Jeyzel Ann Reyes 17 anni di Ancona ha vinto "Unvoltoxfotomodella"

FIUGGI - Una vittoria tutta marchigiana quella di sabato 12 settembre a Fiuggi per la finale del concorso di bellezza Nazionale "Unvoltoxfotomodella". Ad essere eletta fra 40 ragazze provenienti da tutta Italia, la bellissima Jeyzel Ann Reyes 17 anni di Ancona, viso da copertina, una bellissima mora originaria delle Filippine.

Jeyzel Ann ha conquistato l'ambito titolo con la sua bellezza e particolarità, ed è riuscita a riportare per la quarta volta in 9 anni nelle Marche il titolo nazionale al concorso gestisco da Valentina Papi precedentemente vinto lo scorso anno dalla bellissima ascolana Alice Fedi, nel 2017 da Giorgia Esposto di Corinaldo e nel 2015 da Alessia Biagioli di Jesi.

Una grande soddisfazione per Valentina Papi che oltre a gestire il concorso per la regione marche fa parte del team ufficiale come coreografa moda nazionale, gestendo così tutte le 40 ragazze presenti .



Complimenti anche alle bellissime marchigiane che hanno partecipato alla finale nazionale, Noemi Frontini di Polverigi che ha conquistato la fascia nazionale di Miss Web Italia, Angelica Berretta che ha conquistato la fascia nazionale di Miss Città di Fiuggi, ma anche le bellissime Sofia Scorcelletti di Ancona e Grace Metolli di Fabriano, che hanno rappresentato al meglio la nostra regione.



Un grande imbocca al lupo alla vincitrice Jeyzel Ann Reyes che sarà presto la testimonial nazionale del concorso presente in tutte le locandine di tutta Italia e in altre attività lavorative dello spettacolo .

Jeyzel Ann Reyes oltre a vincere il titolo nazionale, ha anche vinto un contratto lavorativo per partecipare ai lavori proposti da Cinebooking di Cinecittà e la partecipazione ad una serie televisiva di photovideo casting di Roma. Il concorso nella regione Marche non si è fermato, anzi ha iniziato il tour 2021 il giorno dopo la finale nazionale al Paradise di Monsano per incominciare a scoprire le nuove Miss del 2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA