GFVip, Jessica Selassiè svela il piano segreto di Samy Youssef: «Falso, era tutto forzato con me»

Al Grande Fratello Vip Samy Youssef è stato eliminato nell’ultima diretta nel confronto al televoto fra Nicola Pisu e Amedeo Goria. Dopo l'uscita Jessica Selassié ha parlato di lui, spiegando anche il suo "piano segreto": «E’ un falso – ha svelato ai coinquilini - era tutto forzato con me».

LEGGI ANCHE

Alessio Sakara e il tragico ricordo a "Verissimo": «Mi hanno portato via tutto». Silvia Toffanin senza parole

LEGGI ANCHE

Massimiliano Rosolino, c'è stato un flirt con Federica Pellegrini? E rivela: «L'hanno sempre messa su un piedistallo»

Samy Youssef eliminato dal GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Jessica Selassiè svela il piano segreto di Samy Youssef

Al Grande Fratello Vip Samy Youssef è stato eliminato nell’ultima diretta, ma prima della sua uscita si era parlato di un suo interesse per una delle tre principessine della casa, Jessica Selassié. E’ stata proprio lei però a confidare ai coinquilini che il suo avvcinamento era in realtà funzionale a creare delle dinamiche nella casa: «Sono felice che sia uscito – ha rivelato nella notte dopo la fine della puntata - mi ero rotta di vederlo in giro. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella Fico, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque, anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi «ma la notte le telecamere sono accese?», «ma quando ci portano nella love boat?», lui voleva farmi intendere chissà che cosa...».

Le sorelle Salassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Samy Youssef, secondo le indiscrezioni di Jessica, sarebbe anche fidanzato: «Una sera, ad una festa, abbiamo ballato insieme e non ci ha minimamente provato. In più mi ha detto di avere una fidanzata in Egitto che non riusciva a vedere. È solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella.. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta soltanto rosicando. Era tutto forzato con me, voleva pure fare un ballo sexy dove mi buttava per terra e mi montava sopra e ho dovuto fingere di aver mal di piedi pur di non farlo. Diceva ad Alex Belli di essere falso, ma il primo falso era lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA