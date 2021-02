Il conduttore Zingaretti torna in tv con “Sotto i riflettori di Raccontami”

JESI - Torna in televisione lo jesino Marco Zingaretti, popolare conduttore delle selezioni marchigiane di Miss Italia e del Cantagiro. Il nuovo programma si intitola “Sotto i riflettori di Raccontami” e va in onda in prima serata sul canale 11 di Tvrs Marche e in streaming sulla pagina di Tvrs.



«In un momento così difficile per tutti – dice il popolare Marco Zingaretti – voglio lanciare un messaggio affettuoso a tutte le persone e a quanti mi seguono sempre con tanta attenzione. E allora abbiamo pensato a un programma molto curato, prodotto con tanta attenzione e professionalità. Una trasmissione che dopo la messa in onda in diretta alle ore 21 del martedì sarà replicata il giovedì alle ore 23,30 e anche la domenica alle ore 14. Le novità sono tante a cominciare dalla sigla, con le belle coreografia e la danza del Balletto delle Marche di Alice Bellagamba».

In ogni puntata ci sarà la presenza fissa di Lucia Fraboni, che vestirà i panni dei suoi personaggi più celebri e simpatici, dalla mitica estetista maceratese Adalgisa Palpacelli, alla bidella anconetana Stamura Piccioni, da Alfia, la contadina di Cingoli alla professoressa jesina Viridiana Pigliapoco, dalla cuoca-soubrette pesarese Rosy Pataracchia alla vedova chiaravallese Ida Cioccolanti. «Inoltre – prosegue Marco Zingaretti – in ogni puntata del nuovo talk show mi collegherò con un imprenditore che parlerà del suo settore di lavoro e anche dei tanti problemi causati all’occupazione da questa drammatica pandemia che ha colpito tutti». Il popolare showman jesino introduce i tanti ospiti e gli argomenti che saranno presentati nell’arco delle puntate: alcuni protagonisti saranno presenti in studio, altri in collegamento esterno.

«Tutti hanno risposto con piacere e grande soddisfazione alle sollecitazioni e agli inviti. Posso anticipare qualche nome prestigioso: la schermitrice e grandissima sportiva Elisa Di Francisca, il cantautore Michele Pecora, Denny Mendez, attrice e modella e Miss Italia nel 1996, la cantante Francesca Alotta, il cantautore Davide De Marinis, l’attore, scrittore e sceneggiatore Simone Riccioni, il comico marchigiano Antonio Lo Cascio, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, il duo musicale Jalisse, la Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana. E poi tanti altri personaggi che racconteranno i loro percorsi esistenziali e professionali mentre nel programma non mancheranno ironia, simpatia e tanta musica». Marco Zingaretti ha avuto più di un dubbio nel far partire la seconda edizione del programma ma poi la passione e la voglia di star vicino al suo pubblico ha prevalso su ogni timore. «Tanta gente mi ha scritto e mi ha invitato a tornare sul piccolo schermo in modo da condividere momenti piacevoli con chi è costretto a stare a casa e con chi ha subito tanti danni e problemi da questa maledetta pandemia. E così, col mio staff di lavoro, abbiamo organizzato il programma nel massimo rispetto delle norme anti Covid e siamo orgogliosi di esserci riusciti».

