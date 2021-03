Zingaretti porta un po' di Sanremo nelle Marche, al via il format con tanti super ospiti: dalla Berti a Renga, da Ermal Meta ad Arisa

JESI - Stasera alle 21 su Tvrs Marco Zingaretti conduce “Raccontami - Speciale Sanremo”, un happening con alcuni artisti reduci dall’edizione appena conclusa del Festival di Sanremo. «In un momento così particolare e delicato – dice il popolare presentatore marchigiano, celebre anche per la conduzione di Miss Italia e del Cantagiro – abbiamo pensato di regalare divertimento e buon umore alle persone che da giorni sono ancora in lockdown. È bello pensare che tramite il mio lavoro che porto avanti sempre con grande passione posso fare compagnia alla gente che è a casa e così è nata la puntata speciale di “Sotto i riflettori di Raccontami” dedicata al festival».

Zingaretti ha più volte vissuto dal teatro Ariston l’atmosfera elettrizzante della kermesse nazional popolare e ha incontrato e conosciuto molti cantanti e artisti. «Quest’anno pur non andando direttamente a Sanremo – dice ancora Zingaretti – ho voluto riproporre il fortunato format televisivo dedicato a Sanremo. Sono certo che anche stavolta lo “special” sarà seguito e apprezzato dal vasto pubblico televisivo che mi segue settimanalmente con passione e tanto affetto».

E allora ospiti di Marco Zingaretti questa sera saranno personaggi significativi come Orietta Berti, Francesco Renga, Gio Evan, Random, Arisa, Gaia, Colapesce e Dimartino, Ermal Meta e i quattro finalisti della categoria Giovani proposte, compreso il vincitore Gaudiano. Zingaretti si abbandona a un giudizio sui vincitori: «Le mie preferenze erano altre, da Ermal Meta a Irama, da Arisa a Renga e Gaia, penso che avranno grande successo Colapesce e Dimartino. Ha vinto un po’ inaspettatamente il rock dei Maneskin e faccio loro i complimenti». La replica del programma andrà in onda giovedì 11 marzo alle 23,30 e domenica 14 alle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA