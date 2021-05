“Utopie di Bellezza” dedicato ai giovani e alla pittura, l'iniziativa in ricordo del grande creativo marchigiano Giuliano De Minicis

JESI - La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con la collaborazione della Fondazione Succisa Virescit – Maria Baldassarri e di dmpconcept, presenta la prima edizione del Premio “Utopie di Bellezza” in ricordo del grande creativo marchigiano Giuliano De Minicis. Patrocinato dai Comuni di Colli al Metauro, Corinaldo, Jesi, Mondolfo, Montappone, Pieve Torina, Senigallia, Trecastelli, ed altri enti privati, il premio vuole stimolare la riflessione sull’arte e valorizzare il genio e il talento dei giovani. “Utopie di bellezza” vuole in primis ricordare la figura De Minicis mancato un anno fa. Un artista poliedrico, un art director di fama e soprattutto un valente comunicatore che con la sua attività ha sempre contribuito alla valorizzazione del territorio, della cultura e dell’arte nelle Marche.



Non solo, è stato protagonista e promotore di numerose azioni di solidarietà autentica. De Minicis è stato un grande professionista, ma soprattutto una persona straordinaria in tutte le sue molteplici espressioni umane, lavorative, artistiche e sociali. “Utopie di Bellezza” è rivolto a giovani artisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni e un premio speciale è riservato agli artisti residenti nelle Marche, regione molto amata e in cui ha operato tutta la vita Giuliano.

La prima edizione del premio è dedicata esclusivamente alla pittura e per l’occasione è stata scelta una giuria d’eccezione composta dal presidente Luca Bertolo – artista e docente all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, Paola Capata - direttore della galleria d’arte contemporanea Monitor, Luca Cesari – docente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, Rossella Ghezzi – direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Macerata e Massimiliano Tonelli – direttore di Artribune. Gli artisti possono iscriversi entro il 31 luglio e partecipare con una sola opera. La registrazione deve essere fatta online sul sito www.utopiedibellezza.it seguendo le istruzioni.

