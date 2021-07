In prigionia l'arte della scherma, al via le riprese del corto dedicato a Ezio Triccoli. Ecco dove sarà girato

JESI - Un giovane in fuga, una fonte e tre bambine che giocando coi tarocchi rivelano pezzi di vita di quell’uomo. E poi un campo di prigionia e qui la scoperta di un’arte, la scherma. Il campo è quello sudafricano di Zonderwater e l’uomo in fuga è Ezio Triccoli, “papà” del Club Scherma Jesi.



Nell’estate in cui la città torna a fremere per lo sport - tifando lo jesino del Prato Roberto Mancini alla guida degli Azzurri negli Europei di calcio - ci sono dietro l’angolo i Giochi olimpici di Tokyo. Dove, anche se per la prima volta dal 1976 non ci saranno atleti jesini del Club a inseguire l’oro in pedana, non mancheranno pezzi forti della scuola di via Solazzi: la senese Alice Volpi e, come riserve, l’anconetano Tommaso Marini e la livornese Beatrice Monaco che Jesi l’hanno scelta come “università” del fioretto; la maestra Giovanna Trillini e la preparatrice atletica Annalisa Coltorti nello staff tecnico. In questa stessa estate, c’è chi di tutta questa storia ha deciso di raccontare come è cominciata. Appunto con “Zondewater”, cortometraggio su Ezio Triccoli per la regia e la produzione di Jonathan Soverchia, in coproduzione con Subwaylab, di cui proprio in questi giorni stanno per partire le riprese, tutte marchigiane.

«Gireremo a San Severino, Sassoferrato, Piticchio di Arcevia. La polveriera di Ancona e le grotte di Osimo ci daranno le ambientazioni giuste per ricreare il campo di Zonderwater, dove Triccoli apprese la scherma per poi cominciare ad insegnarla una volta tornato a Jesi. La nostra - spiega Soverchia - è a tutti gli effetti una opera di fiction, non un documentario. Con l’ambizione di poter partire da questo “corto” per arrivare in futuro a realizzare un lungometraggio sulla storia straordinaria di Ezio Triccoli. L’idea di approfondirne la vicenda è nata quando, da ragazzo, ho provato a fare questo sport: nonostante il Maestro non ci fosse più, nel Club la sua presenza era viva. E mi sono appassionato alla sua vita, che è un film».

Mentre le interviste realizzate con le campionesse del Club Giovanna Trillini, Valentina Vezzali e Elisa Di Francisca stanno accompagnando sui canali social del progetto la campagna di crowdfunding a sostegno del film (sulla piattaforma produzionidalbasso.com), l’opera ha ricevuto – grazie al successo in un bando- il contributo di Regione, Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura. E ha avuto sin da subito l’appoggio della famiglia Triccoli. «Le tre bambine che, nella sceneggiatura curata Anna Concetta Consarino, Ezio incontra - dice Soverchia - sono in fondo le figure delle sue tre figlie e anche delle tre grandi campionesse che, insieme a Stefano Cerioni e tanti altri, ne hanno coronato ai massimi livelli il lavoro dopo aver creato il Club Scherma Jesi. Abbiamo appena terminato di definire il cast per le riprese: Giacomo Bottoni e Luigi Moretti saranno rispettivamente il Triccoli giovane e quello maturo, Andrea Chimenti sarà l’ufficiale inglese Prisloo, l’antagonista della storia. Valentina Bonafoni sarà la mamma di Ezio bambino. Artisti che hanno tutti alle spalle importanti esperienze fra cinema e tv».

Ultimo aggiornamento: 10:00

