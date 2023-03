Al Pergolesi di Jesi “Le ferite del vento”: sul palco Cochi Ponzoni e Matteo Taranto

JESI - Nuovo appuntamento mercoledì 29 marzo al Teatro Pergolesi di Jesi con la stagione teatrale promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini, dal Comune di Jesi e dall’Amat, con il contributo della Regione Marche e del Mic. In scena “Le ferite del vento” di Juan Carlos Rubio, con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto, regia di Alessio Pizzech: un racconto intenso, fatto di emozioni, che riporta in superficie temi archetipici e li restituisce con un linguaggio vicino alla quotidianità capace di svelare la poesia delle piccole cose e riconsegna intatta allo spettatore l’originaria forza del teatro.

Prima dello spettacolo, alle ore 18 presso le Sale Pergolesiane, il pubblico è invitato all’incontro con il regista Alessio Pizzech nell'ambito del progetto “Essere spettatore” a cura di Pierfrancesco Giannangeli, docente, giornalista e consulente della Fondazione Pergolesi Spontini per la formazione del pubblico. Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a restare ancora in teatro per l’incontro/conversazione con i protagonisti dello spettacolo.

«I due protagonisti, nel corso dello spettacolo – racconta il regista Alessio Pizzech -, si muovono da un punto all'altro della scena avvolti da un'atmosfera di luci e sonorità che si colorano di volta in volta delle suggestioni di un parco o dei rumori di un interno, portando con loro un racconto di vita nel quale è l'umanità dei personaggi a pervadere quella degli interpreti».

Le scene dello spettacolo, prodotto da Società per Attori e Città della Spezia, sono di Alessandro Chiti, i costumi di Carla Ricotti, le musiche di Paolo Coletta e le luci di Michele Lavanga.

Per informazioni: biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888, AMAT 071 2072439. Inizio spettacolo ore 21.