Alla scoperta del Teatro Pergolesi di Jesi: aprile e maggio all'insegna delle visite guidate e degli studenti

JESI- Tornano nei mesi di aprile e maggio le visite guidate alla scoperta del Teatro Pergolesi di Jesi, dedicate alle scuole. Oltre 500 studenti, dalla Scuola Primaria alla Secondaria di secondo grado, avranno accesso al foyer, alla sala teatrale, alle Sale Pergolesiane del Ridotto e ad alcuni spazi solitamente riservati agli addetti ai lavori, come camerini, sartoria e palcoscenico.

Il percorso

Nel percorso condotto dalle guide Raffaela Gattini, Katia Buratti e Francesca Serpentini, l'uscita didattica «Storie e segreti del Teatro Pergolesi» offre occasione per visitare e conoscere uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche, di approfondire la vita e l'opera di Pergolesi e di Spontini, i due celebri compositori che in questo territorio sono nati e di familiarizzare con i mestieri dello spettacolo dal vivo. Le Marche sono la «regione dei 100 teatri»: da questa unicità è scaturita la volontà dell'assessorato regionale alla Cultura di avanzare una candidatura per il riconoscimento dei teatri storici marchigiani come patrimonio culturale Unesco. Il Teatro Pergolesi di Jesi, inaugurato nel 1798, è uno dei più rilevanti teatri storici delle Marche.