La notte di Halloween è più dolce, riaprono le discoteche: si torna a ballare al Miami e Noir

JESI - Luci soffuse, musica a palla, consolle accese. Si torna a ballare. Dopo un lunghissimo stop che andava avanti da quasi due anni, più precisamente dal febbraio dello scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, finalmente anche le discoteche hanno riaperto i battenti e riacceso le casse. In questo speciale weekend di Halloween, doppia riapertura in Vallesina per gli amanti del ballo: a Jesi si sono riaccese ieri le luci del Noir mentre domani sera, horror party alla discoteca Miami di Monsano.



Quella dei locali da ballo è l’ultima categoria ad avere avuto l’ok da parte del Governo a ripartire, sebbene con le limitazioni per il contenimento della pandemia e i necessari accorgimenti: capienza contingentata al 50% per le discoteche al chiuso (al 75% per quelle all’aperto), controllo del green pass o tampone all’ingresso, mascherine salvo quando si balla. Un barlume di speranza per gli operatori del settore del divertimento notturno e per tutto l’indotto, che a causa della pandemia, delle restrizioni e delle chiusure prolungate, ha rischiato di essere messo al tappeto. Ieri sera, grande affluenza e tanta emozione per il ritorno in pista della discoteca Noir di via del Molino a Jesi.



La serata intitolata non a caso “Jesi Fantastica”, in collaborazione con Transylvania, ha visto in consolle i mitici dj Bruno e David Scaloni, per un fuoriorario molto carico. Fino all’alba ci si è scatenati su una carrellata di musica di vari generi, dall’hip hop al rock, urban e house. «Una ripartenza molto attesa e che la città ha recepito alla grande – dice il direttore artistico Francesco Sabatini Rossetti – essendo la prima serata per la discoteca a Jesi da febbraio 2020. Un evento in piena regola, siamo felici di aver ripreso il via, è emozionante». Il Noir ha dovuto comunque adeguarsi agli standard di sicurezza per il contenimento della pandemia previsti nell’ultimo decreto. «Abbiamo seguito tutti i protocolli anti-Covid e, come previsto, applicato il controllo agli ingressi dei green pass e dei tamponi, oltre che dell’uso delle mascherine». La capienza è contingentata al 50%, l’uso delle mascherine previsto negli spazi comuni.

Stesse regole che verranno applicate stasera al “Miami” di via Liguria a Monsano per la serata di riapertura “C’era una volta…Miami teenagers” per un tuffo nel passato dedicato a tutti gli ex teenagers che vogliono rivivere le atmosfere anni ’90 della nota discoteca alle porte di Jesi. La serata sarà all’insegna dei brividi della festa di Halloween. «Musica 100% anni 90 per un pubblico più adulto – ci spiega il direttore Simone Rachetta – e in consolle i djs che hanno fatto la storia musicale del Miami, da Tommy, Emiliano Effe, Api-J, Albak, Monica Kiss e nel privè afroremember il re incontrastato della musica afro, dj Fabrizio Fattori. Si torna in pista, finalmente, dopo quasi due anni di chiusura. Ci aspettiamo un’affluenza adeguata alla nostra capacità ricettiva, che potrà essere al 50%. Controlleremo i green pass all’ingresso. Ed essendo la sera di Halloween, sebbene le maschere non siano obbligatorie sono comunque ben accette».

