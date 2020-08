“La Sera dei Violoncelli” al Festival Barocco a Palazzo Honorati di Jesi

JESI - Giovedì 6 agosto, alle ore 21 il cartellone del Festival Barocco di Jesi riserva a Palazzo Honorati Carotti un appuntamento molto particolare, che stuzzica in modo irresistibile il palato degli appassionati di musica e tanto più di coloro che sono alla ricerca di stimoli inediti e suggestivi: Il titolo del concerto è “La Sera dei Violoncelli”, recital-concerto a più violoncelli che lascia ben intendere come protagonista sia lo strumento per la cui sonorità dolce e ad un tempo austera c’è chi arriva a dire che è “la voce di Dio”, ma in realtà l’offerta è molto più ricca. Un’antologia di repertorio specialistico che propone un’ampia rosa di autori prestigiosi dei secoli XVII e XVIII, alcuni famosissimi e altri poco noti al grande pubblico per un’immersione emozionale nel periodo davvero rara. Ingresso a 10 euro. La prenotazione è obbligatoria: info@fondazionelanari.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA