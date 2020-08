La favola di Heidi dalle Alpi a Piandelmedico di Jesi

JESI - Domenica 2 agosto alle 18,30 presso l’azienda agraria Trionfi Honorati di Jesi, i protagonisti della favola di Heidi prenderanno vita grazie ad uno spettacolo musicato dal Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi, con le voci recitanti di cinque attori. Lo spettacolo della durata di un’ora e mezzo nasce dal lavoro di adattamento di Stefano Calabrese del testo del romanzo di Johanna Spyri “Heidi” e dall’arrangiamento delle musiche del cartone animato curato dal maestro Roberto Gazzani.

Uno spettacolo originale, unico del suo genere, messo in scena da quaranta componenti della Corpo Bandistico di Polverigi e dagli attori Valentina Bonafoni, Ettore Budano, Stefano Calabrese, Ilaria Giorgini e Martina Sulpizi che nel raccontare tutta la favola di Heidi daranno voce ad Heidi, il nonno, Peter, Clara, la Signorina Rottenmeier e agli altri protagonisti del romanzo.

Il contesto dove si svolgerà lo spettacolo sarà l’azienda agraria Trionfi Honorati, in via Piandelmedico 101 a Jesi. Alla fine dello spettacolo sarà possibile fermarsi a degustare un hamburger di bufalo, un’insalata di farro e un bicchiere di vino proposti dall’azienda agraria. L’ingresso allo spettacolo è gratuito mentre per la cena è obbligatoria la prenotazione.Info e prenotazioni: Tania 3661179681. © RIPRODUZIONE RISERVATA