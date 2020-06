A Emma Dante il premio Moriconi. «Ci mostra una realtà senza filtri»

JESI - L’emozione di entrare, come se fosse la prima volta, nel Pergolesi di Jesi dopo mesi di astinenza dovuti al Covid 19, è stata molto forte. Una vera festa, si è riaperto il teatro nell’anniversario della morte di Valeria Moriconi, a 15 anni esatti dalla sua scomparsa, per annunciare la ripresa del premio internazionale “Valeria Moriconi - Protagonista della scena”, che ha conferito la terza edizione a Emma Dante, artista siciliana tra le più autorevoli e poliedriche della drammaturgia contemporanea.

La Dante interverrà il 27 giugno a ricevere il premio proprio nel teatro dove, nel 1996, fu al fianco di Valeria Moriconi quale giovane attrice ne “La rosa tatuata” di Tennessee Williams. Un incontro bello e surreale, un’atmosfera quasi pirandelliana, non era mai successo di entrare nel cuore del Pergolesi quasi in silenzio, coi rumori di fondo smorzati dalla gestione dei propri passi, dei movimenti del proprio corpo. Poi, piano piano, è diventato “brusio”. Una festa pagana, ma Valeria Moriconi, nel nome della quale è stato ripreso il premio nato nel 2009 con l’assegnazione ad Isabelle Huppert, proseguito nel 2011 con quella a Monica Guerritore, è stata sempre presente, accanto a noi. Forse le saranno fischiate le orecchie, ma sarà stata d’accordo quando il nome di Emma Dante è uscito, come in un sussurro, quasi liberatorio, che ha fatto dimenticare, per un momento, tutti i malanni trascorsi, tutti i mesi di lavoro per fare, creare, comunque dare, in un momento quasi catartico, vita nuova non solo al Pergolesi ma a quanti nel teatro lavorano.

«La Dante ci mostra una realtà umana senza filtri, in un vortice di luci, colori, ombre e figure dai mille volti. Il debutto di giovane attrice l’ha vista accanto a Valeria Moriconi in “La rosa tatuata” di Tennessee Williams - una memorabile produzione del Teatro Stabile delle Marche in prova e in anteprima al Teatro Pergolesi nel 1996 - ed in Valeria aveva trovato una personalità forte, che voleva uscire dagli schemi della solita tradizione per cercare emozioni nuove con una differente cifra interpretativa», questa parte della motivazione. Momenti di commozione veri, sia durante gli interventi ed i saluti del sindaco Massimo Bacci, di Laura Chiatti, amministratore delegato della Fondazione, di Cristian Carrara, direttore artistico, di Tiziana Tobaldi, assessore alla cultura del Comune di Maiolati, ma anche nei ricordi, quasi particelle di memoria, che giocoforza hanno preso luce e sostanza.

Si è visto l'affetto di una città, se ne sono sentiti i battiti, soprattutto negli interventi di Luca Butini, assessore alla cultura del Comune di Jesi, di Gilberto Santini, direttore Amat che a stento è riuscito a trattenere un moto di commozione, di Franco Cecchini, che ha ricordato Valeria proprio come avrebbe voluto lei e ha descritto Emma Dante, una grande della nostra scena. Presenti ed interventi anche degli sponsor Club Nova Aesis, con Fabio Bertarelli, Lions Club col presidente Roberto Pacini e Rotary club con Mauro Ragaini. Adesso pronti a partire sul serio!