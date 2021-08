Da Bucho che chiude il Boo Festival a Bollani che apre il Pergolesi Spontini, Jesi va a tutta musica

JESI - Sarà Stefano Bollani ad inaugurare domenica 22 agosto alle ore 21 in piazza Federico II a Jesi il XXI Pergolesi Spontini Festival, manifestazione internazionale intitolata ai due grandi compositori, che fino al 2 ottobre propone a Jesi e a Maiolati Spontini un cartellone multilinguistico e multisciplinare. Musicista eclettico e geniale, compositore, pianista jazz e classico, Bollani sarà in concerto insieme a Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso.



Dopo il grande successo di “Via Dei Matti Numero 0” su Rai3 insieme con la moglie Valentina Cenni, e dopo aver realizzato la colonna sonora del film che Rai1 ha dedicato a Renato Carosone, l’artista torna a dedicarsi ai suoi acclamatissimi live. Ad accompagnarlo, con l’immancabile pianoforte, anche due grandi musicisti che lo hanno seguito nel programma tv, ma anche in alcuni dei suoi più prestigiosi concerti come “Concerto Verde” e “Napoli Trip”. Insieme daranno vita a un concerto unico dove l’unica regola è divertirsi a improvvisare per vedere fin dove si può arrivare lasciandosi guidare dalle note perché alchimia, gioia e condivisione sono alla base del loro incontro artistico unico. Tra classico e jazz sarà anche l’incontro, in programma lunedì 23 agosto in piazza Federico II, tra due grandi ospiti del festival, il trombettista sardo Paolo Fresu e il bandoneonista marchigiano Daniele Di Bonaventura in un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Dopo i due eventi inaugurali, il XXI Pergolesi Spontini Festival proporrà numerosi concerti, dal barocco al classico, dal jazz fino ai confini del pop, eventi per famiglie e bambini ma anche letteratura, food & wine, danza, musical, cinema, mostre d’arte, social opera.



La musica protagonista assoluta in questi giorni a Jesi: questa sera alle 21,30 in piazza delle Monichette si chiude con il concerto del cantautore romano Lucio Leoni, in arte Bucho, la manifestazione culturale “Boo”, una tre giorni che ha portato teatro, cinema e musica di qualità nel cuore del centro storico. Nel 2020 Lucio Leoni ha presentato il suo ultimo progetto discografico, dal titolo “Dove Sei”, un lavoro nato in due distinti capitoli. Il costo del concerto jesino è di 6 euro.

