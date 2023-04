In passato era stato il nome del coreografo Enrico Cecchetti ad essere abbinato al jazz: in quest’edizione, invece, sarà Annibal Caro ad ospitare le tre serate della rassegna. Si svolgerà, infatti, al teatro che porta il nome dell’illustre umanista il Civita Jazz Festival che dopo i primi anni al teatro Cecchetti (dal 2014 al 2018) torna ad animare la primavera cittadina. Una scelta precisa quella del direttore artistico (che, invece, è sempre lo stesso) Luca Scagnetti, secondo cui l’ottocentesco contenitore è la cornice perfetta per «una musica elegante e sobria come quella del jazz».



Si parte sabato prossimo, 22 aprile, con Karima (inizio sempre alle 21.15). La cantante italo-algerina, nota al grande pubblico per le partecipazioni a trasmissioni come Amici e Tale e Quale show, propone “Close to you”, un tributo a Burt Bacharach. Il secondo concerto vedrà esibirsi sabato 29 aprile Gegè Telesforo con Big Mama Legacy. Il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro paese (indimenticabile Doc con Arbore), torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz-groovy fine anni Cinquanta della Blue Note Records. Prima del concerto, alle 17.30, Telesforo incontrerà 50 studenti delle superiori nell’ambito del progetto “Jazz a scuola” che porta avanti a livello nazionale.

La conclusione



Conclusione della rassegna affidata sabato 6 maggio a Daniele Di Bonaventura, con Ilaria Pilar Patassini & Band Union. Sarà un suggestivo viaggio musicale nelle sonorità vere e profonde d’Italia. La tradizione di melodie e dialetti verranno proposte e rielaborate in modo elegante e appassionato attraverso i colori del jazz e del folk che ne esaltano e rinnovano l’anima. Il concerto segue il nuovo album di Daniele Di Bonaventura, presentato appunto in anteprima a Civitanova. Biglietti online su Ciaoticket, nei punti vendita autorizzati del circuito e alla biglietteria dell’Azienda Teatri (all’ufficio Turismo di piazza XX Settembre il giovedì ore 17.30-19.30 e il sabato 10-12; all’Annibal Caro, il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e i giorni di spettacolo dalle 18.30 per gli spettacoli serali e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani). Per i tre spettacoli è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 2019/20.