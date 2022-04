Jane Fonda: «Sono vicina alla morte, ma non provo fastidio. Ormai mi riconosco solo in viso»

A 84 anni Jane Fonda è ancora un'attrice apprezzata e non ha perso il fascino che l'ha accompagnata per tutta la vita. Lei continua a recitare e guarda al futuro senza paura: «Sono consapevole di essere vicina alla morte. E non mi dà molto fastidio», dice in un'intervista alla "Cbs". In questi giorni sta promuovendo la sua serie Grace and Frankie, in onda su Netflix.

E oltre a parlare dello show, racconta come vive la sua vita dopo i tanti interventi che ha dovuto affrontare: «Quello che mi infastidisce - dice - è che il mio corpo, in fondo, non è il mio! Le mie ginocchia non sono mie, i miei fianchi non sono miei, anche la spalla non è mia. Stai guardando qualcuno che è me, solo da qui in su (indicando il viso, ndr)».

«Non posso più sciare, ma chi se ne frega»

«Il fatto è, che se sei vivo e sono relativamente in salute per essere una persona anziana - continua l'attrice - voglio dire, ho quasi 85 anni… insomma il fatto è che se sono ancora viva e al lavoro, wow…allora chi se ne frega se non ho le mie vecchie articolazioni? E non posso più sciare, andare in bicicletta o correre?». «Si può essere davvero vecchi a 60 anni, e puoi essere davvero giovane a 85 anni!», aggiunge Fonda. Nella serie interpreta Grace, una donna che stringe amicizia con Frankie (Lily Tomplin), dopo che le due hanno scoperto che i loro mariti sono innamorati.

«Quando non sto con Lily per alcuni giorni - dice Jane Fonda -, mi manca. È viscerale. Ha un umorismo che viene dal profondo. È pieno di sentimento, non è cinico e non è mai a spese di nessuno. È la prima a dare credito alla sua compagna di una vita, Jane Wagner, per la qualità e la profondità del suo umorismo, ma è lei che lo incarna e lo dà vita con i suoi diversi personaggi».

