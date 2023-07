Jane Birkin è morta, addio alla cantante e attrice ​britannica naturalizzata francese: aveva 76 anni

È morta Jane Birkin, la cantante e attrice britannica naturalizzata francese aveva 76 anni. Da tempo era malata.

Secondo le prime notizie, è stata trovata senza vita nella sua casa parigina. Fu a lungo la compagna di Serge Gainsbourg.

Ha cominciato la carriera di attrice teatrale, seguendo le orme della madre, a 17 anni a Londra, negli anni della swinging London. Ha in seguito esordito come cantante in un musical, esortata dal compositore inglese John Barry (l'autore delle musiche dei film di James Bond), che poi ha sposato all'età di 19 anni. Da questo matrimonio ha avuto la sua prima figlia, Kate Barry, nata nel 1967 e deceduta nel 2013. Il suo esordio cinematografico è stato nel 1965 con Non tutti ce l'hanno di Richard Lester, ma è con il film seguente, Blow-Up di Michelangelo Antonioni (1966), e con la scena in cui compare in topless, che la Birkin ha raggiunto la celebrità, diventando un'icona della swinging London grazie al suo corpo androgino e alla sua femminilità sensuale.

LA MALATTIA

La cantante era malata ed aveva annullato di recente una serie di concerti per motivi di salute. «Sono sempre stata una grande ottimista - aveva scritto in un comunicato che annunciava l'annullamento delle date - e mi rendo conto che mi serve ancora un pò di tempo per essere di nuovo capace di stare in scena e con voi». Nata a Londra nel 1946, si era trasferita in Francia alla fine degli anni Sessanta. Dopo un primo matrimonio con il compositore John Barry, dal quale ebbe una figlia, Kate, morta nel 2013, incontrò Serge Gainsbourg, con il quale diede vita ad una mitica coppia artistica e nella vita.