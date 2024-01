James Morrison, morta improvvisamente la moglie del cantante: trovata senza vita in casa, aveva 45 anni

Dramma per il cantante inglese James Morrison. Gill Catchpole, moglie di Morrison, è stata trovata morta nella loro casa nel Gloucestershire. Aveva 45 anni. Come riporta il The Mirror, Gill Catchpole sarebbe stata ritrovata senza vita venerdì 5 gennaio e pare che non ci siano circostanze sospette intorno al suo decesso.

Morta la moglie di James Morrison

James Morrison e la moglie hanno due figlie, Elsie di 15 anni e Ada di 5. Una fonte vicina alla famiglia ha confermato che non ci sono circostanze sospette attorno al decesso. La donna sarebbe morta per un malore improvviso.

La fonte ha detto: «Gill è stato trovato morto venerdì nella casa della famiglia a Whitminster. James è devastato e viene sostenuto dalla sua famiglia. Tiene duro per le loro figlie, ma ha chiesto che la famiglia venga lasciata sola a piangere privato».