Arrestato il rapper J Hus: «Aveva un coltello. In dubbio i prossimi concerti»

Il rapper, 23 anni, sarebbe statoa Londra per possesso dio di un attrezzo con lama, dopo che la polizia avrebbe fermato il veicolo su cui viaggiava nei pressi del centro commerciale di Westfield Stratford City. Lo riporta The Indipendent Un portavoce della polizia metropolitana avrebbe dichiarato: «Gli agenti hanno fermato un'auto sull'International Way E20 alle 12.35 di giovedì 21 giugno. Le persone all'interno del veicolo sono state perquisite econ l'accusa di essere in possesso di un coltello o un attrezzo con lama».Il musicista, il cui vero nome è Momodou Jallow, sarebbe stato trattenuto in custodia cautelare, dove dovrebbe rimanere fino al 20 luglio.Come riporta il sito, quest'anno J Hus era stato nominato per tre premi Brit. Il rapper è esploso sulla scena dopo che il suo album di esordioè stato nominato per un Mercury Prize nel 2016. L'anno scorso è apparso nell'album del rapper britannico Stormzy,Al momento i concerti in programma, tra cui quello del 7 luglio, sarebbero