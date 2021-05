Chopin, debutto da sogno con Pogorelich per la stagione dell’Ente Concerti di Pesaro

PESARO - È un vero e proprio “Ritorno alla musica”, non solo nel titolo, il trittico di appuntamenti proposti da Ente Concerti in collaborazione con il comune di Pesaro. Nel doppio e significativo anniversario rappresentato dalla 61a stagione concertistica e dai 60 anni di attività dalla fondazione dell’Ente (nel 1961), la missione di promozione della cultura musicale prosegue con tre imperdibili eventi, tra maggio e giungo, e l’annuncio di una corposa programmazione estiva all’anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro, oltre alla 62a stagione concertistica prevista dall’autunno prossimo fino alla primavera del 2022.

L’avanguardia

Grato del contributo e dell’attenzione che Pesaro ha sempre riservato all’Ente Concerti, soprattutto nella figura dell’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, il direttore artistico Federico Mondelci ha sottolineato come, in questi anni, la risposta di un pubblico raffinato come quello pesarese, abbia saputo apprezzare la ricchezza e l’intensità di un cartellone sempre all’avanguardia nelle scelte musicali: «La musica è la più importante ambasciatrice del nostro paese nel mondo. Dopo questo lungo periodo di fermo, dovuto alla pandemia, vorremmo ridisegnare i contorni delle nostre attività: la musica non è solo intrattenimento, ma una necessità, una parte fondante della crescita e dello sviluppo armonioso di un individuo e della società. Crediamo dunque, sia giusto anche ripensare ad una programmazione che vada incontro al pubblico, allargandoci ai diversi generi musicali. La programmazione estiva, ad esempio, sarà in linea con le caratteristiche del Parco Miralfiore, in una sorta di abbraccio del verde».



In questa prima parte, che si svolgerà al Teatro Rossini, il primo ospite ad esibirsi in occasione della riapertura della stagione, sabato 15 maggio alle ore 19, sarà Ivo Pogorelich, l’icona indiscussa del pianismo internazionale che salirà sul palco del Rossini in un recital con un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin. Con grande entusiasmo il pianista di Belgrado, ha accettato di tornare al Teatro Rossini di Pesaro, città che ama particolarmente, dove il pubblico lo ha sempre accolto con entusiasmo e ammirazione.



Domenica 30 maggio alle ore 19 sarà la volta della giovane e talentuosa violinista Lisa Rieder, accompagnata da Federico Bosco, che proporrà un affascinante viaggio nel repertorio per violino e pianoforte tra le pagine di Beethoven, Ravel e Richard Strauss.

Domenica 6 giugno, sempre alle 19, il Rossini ospiterà l’avvincente progetto Neapolis versus Venetia, un ponte musicale che condurrà gli spettatori in un viaggio tra due delle capitali culturali italiane del ‘700, che vede protagonista la prestigiosa orchestra da camera de I Virtuosi italiani guidata dal maestro Alberto Martini nel ruolo di maestro di concerto al violino. L’acquisto dei biglietti sarà attivo (online al Rossini) dalle ore 17 di mercoledì 12 maggio. Per le modalità di recupero dei concerti in abbonamento annullati nella scorsa stagione visitare www.enteconcerti.it

