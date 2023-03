Ivano Marescotti, morto l'attore e regista: aveva 77 anni. È stato il dottor Randazzo in “Johnny Stecchino"

Ivano Marescotti, 77 anni, è morto dopo una lunga malattia. L'attore, originario di Villanova di Bagnacavallo, ha lavorato in 130 produzioni tra film al cinema, serie tv e spettacoli a teatro. Lo scorso anno a febbraio, in un post su Facebook aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al «Teatro Accademia Marescotti», la sua scuola di teatro con sede a Ravenna. Poco meno di un anno fa, il 28 marzo, si era sposato per la terza volta con la sua ex-allieva Erika Leonelli e lascia anche una figlia di 10 anni, Iliade, nata dal precedente legame con Ifigenia Kanarà. Dal primo matrimonio, invece, ha avuto un figlio di nome Mattia, prematuramente morto a 43 anni per cancro. Da qualche giorno era ricoverato all'ospedale civile di Ravenna a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia.

Lunga carriera

L'attore ha avuto una lunga e proficua carriera, iniziata in teatro non prima del diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna e dieci anni come impiegato all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna; ormai trentenne, si è lanciato con coraggio nel mondo del teatro e del cinema, riuscendo a conquistare il successo in pochi anni. In teatro ha lavorato, fra gli altri, con Leo De Bernardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero Solari, Giorgio Albertazzi, mentre ha debuttato al cinema nel 1989, in una piccola parte nel film “La cintura”.

Il cinema

Nel 1991 i primi film di successo ed impegno: Il portaborse di Daniele Luchetti ed Il muro di Gomma di Marco Risi sull'incidente aereo di Ustica. Nello stesso anno è al cinema con Roberto Benigni in Johnny Stecchino in cui interpreta il dottor Randazzo e tre anni dopo torna ne Il Mostro dove interpreta il ruolo di Pascucci, l'assicuratore.

Con Giordana ebbe una parte anche nel film su Pasolini, mentre con Checco Zalone, interpretava il ruolo di un ufficiale dei carabinieri, papà della fidanzata in Cado dalle nubi, ma il comico pugliese lo scelse anche per il film successivo Che bella giornata.

Il suo talento istrionico, drammatico e comico, viene notato anche dai registi stranieri, ed infatti, nel 1999 partecipa nel film “Il talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella con Jude Law e Matt Damon e due anni dopo lavora su “Hannibal” di Ridley Scott e “King Arthur” di Antoine Fuqua. Nel 2022, si è ritirato dalle scene per dedicarsi all’insegnamento. Nel 2018 Gabriele Muccino lo scelse anche per A casa tutti bene, mentre nel 2021 il suo ultimo film al cinema, Criminali si diventa.

Tv e teatro

Tantissime anche le sue partecipazioni a film e serie per la televisione, tra cui La piovra, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e molto più numerosi le sue presenze in spettacoli teatrali, in cui si dilettava anche come regista. Marescotti è stato uno dei più popolari caratteristi del cinema. Lo scorso anno su Facebook aveva comunicato la sua decisione di fermarsi con nuovi film. «La scelta di chiudere la mia carriera di attore dopo oltre 40 anni di teatro e cinema è legata a questa nuova fase che si sta aprendo. Mi appresto a vivere quella che viene chiamata la terza età, in pratica a sò vec, facendo le cose che più mi interessano».