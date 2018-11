Scherzo che spiazza i giudici: a Tale e quale show la Spagna si finge concorrente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di spaesamento a, su Rai1, quandoè salita sul palco e ha iniziato a cantare fingendo di essere la propria imitatrice, Roberta Bonanno. I giudici hanno presto capito che qualcosa non tornava: Antonella Clerici, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello hanno cominciato a guardarsi con sconcerto fin quando lo scherzo non è stato svelato e Carlo Conti ha chiamato in scena a esibirsi la Bonanno.