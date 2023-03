Iva Zanicchi, la parolaccia a Domenica In non sfugge a Mara Venier: «Già con Sgarbi è successo di tutto...»

Nuova gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In. La cantante ospite oggi, 26 marzo, nello studio di Rai 1 per ricordare l'amico e collega Paolo Limiti. Durante l'omaggio, tuttavia, Iva Zanicchi si è lasciata sfuggire una parolaccia che non è stata accolta con piacere dalla padrona di casa, Mara Venier. Cosa è successo?

La gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In

Iva Zanicchi, mentre era presente in studio, si è mostrata particolarmente irritata dopo aver eseguito la sua performance per l’utilizzo di un microfono non funzionante. In quel momento la cantante ha perso la pazienza e ha pronunciato «ca**o».

Un'uscita infelice che non è stata affatto gradita dalla conduttrice Mara Venier, la quale ha tagliato corto lanciando uno sguardo severo verso la Zanicchi e invitandola a tornare a parlare di Paolo Limiti: «Metti giù il microfono e ritorniamo a Paolo», ha detto la conduttrice.

Inoltre, Mara Venier ha invitato la Zanicchi a evitare di raccontare barzellette per questa volta, dato il momento inopportuno, così da non ricadere in ulteriori gaffe. La conduttrice ne ha approfittato per ricordare in quel momento quanto accaduto la scorsa settimana con Vittorio Sgarbi: «Già con Sgarbi è successo di tutto», ha detto la Venier, ricordando l'uscita infelice del critico d'arte.