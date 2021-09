Italia's Got Talent, Elio in giuria e Lodovica Comello (confermata) alla conduzione

Elio in giuria e Lodovica Comello confermata alla conduzione per il sesto anno consecutivo. Sono le novità della nuova edizione di Italia's Got Talent, che approda su Sky Uno e in streaming su Now da gennaio. Elio affiancherà i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano nella giuria dello show prodotto da Fremantle per Sky. Quattro personalità tanto diverse tra loro ma capaci di coniugare estro e ingegno, che nella nuova edizione di Italiàs Got Talent torneranno a dare la caccia ai migliori talenti a partire da ottobre, quando a Cinecittà prenderanno il via le Audizioni. Elio, cantante, musicista e scrittore, con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio, ma nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca.

Al suo fianco il grande ritorno di Federica Pellegrini, la «Divina», plurimedagliata e campionessa olimpica, reduce da Tokyo 2020 dove ha raggiunto il record storico della quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero; l'amatissima, vera icona dell'industria discografica e della TV italiana Mara Maionchi; e, per la settima edizione consecutiva, Frank Matano, comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense. «Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italiàs Got Talent - dichiara Elio - Non vedo l'ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria».

«Nella valigia di Italiàs Got Talent, quest'anno, mettiamo un pò di novità - afferma Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia - diamo il benvenuto in squadra a Elio, un talento versatile e irresistibile, già nostro compagno di viaggio in altre avventure, che sa mettere la sua inconfondibile firma in tutto quello che fa. E ringraziamo Joe Bastianich, straordinario giudice per due stagioni di Italiàs Got Talent e che continuerà a far parte della famiglia Sky con nuovi progetti. Con Elio, diamo il bentornato a Federica, Mara, Frank e alla padrona di casa Lodovica, che hanno saputo fare di Italiàs Got Talent uno show tra i più amati dal pubblico, capace di riunire davanti alla tv tutta la famiglia in grandi serate di intrattenimento puro». «Italiàs Got Talent è tra i flagship show più distintivi e coerenti con la nostra offerta di intrattenimento Sky e come tale affiancherà i nostri titoli più identitari come X Factor, MasterChef Italia e il neo arrivato Pechino Express, solo per citarne alcuni. Una ridefinizione della nostra strategia editoriale che punterà alla soddisfazione degli abbonati con i grandi show in pay tv, mentre nuovi format e l'ingresso di nuovi volti accendono la programmazione free to air di Tv8. Il viaggio di Italiàs Got Talent può iniziare, mettiamoci comodi: ci sarà da divertirsi», conclude d'Errico.

«Siamo felici di dare il benvenuto a Elio nella grande famiglia di Italiàs Got Talent - dice Gabriele Immirzi, Chief Executive Officer di Fremantle - un format in cui la sua passione per i talenti più estrosi e per i personaggi più bizzarri potranno certamente trovare terreno fertile. Colgo l'occasione per ringraziare Joe Bastianich per la passione e l'entusiasmo con cui ha partecipato al programma negli ultimi due anni e a cui auguriamo un grande in bocca al lupo per i progetti futuri. Vedere Lodovica per il sesto anno consecutivo guidare la grande macchina di Igt con sempre maggiore confidenza e sicurezza ci rende orgogliosi di aver creato una squadra coesa ed efficace. Saranno 9 puntate di sano e puro divertimento».

