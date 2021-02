David, il netturbino tenore di Ancona, infiamma Italia's Got Talent. Standing ovation e passaggio in finale

ANCONA - «Rappresenti il programma: una persona che fa un lavoro normalissimo e che ha un talento straordinario. Qui sei proprio a casa». Queste parole di Frank Matano, uno dei giurati della trasmissione, hanno consacrato David Mazzoni come personaggio cult delle audizioni di Italia's Got Talent, talent show campione di TV8.

David Mazzoni, netturbino di Ancona, si è esibito in una toccante performance di Granada, il brano che Claudio Villa ha reso immortale e che grandi cantanti lirici, come Luciano Pavarotti e Placido Domingo, hanno inserito nel loro repertorio. Le luci del palcoscenico non hanno intimorito David che è arrivato alla fine dell'esibizione da tenore provetto scatenando una standing ovation di pubblico e giurati.

Oltre a Matano, al tavolo della giuria ci sono Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Tutti e quattro si sono sperticati in lodi per David che con i quattro sì ottenuti potrà andare avanti nella trasmissione. Questa promozione è solo l'inizio.

