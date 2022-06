Isola dei famosi, fuori un altro naufrago: Edoardo Tavassi abbandona il gioco, ecco perchè

Sempre meno naufraghi in questa edizione dell'Isola. Dopo l’abbandono di Roger Balduino e Marco Cucolo, è quasi certo che anche Edoardo Tavassi abbandonerà il gioco. Il fratello di Guendalina, nelle scorse ore, è stato vittima di un infortunio. A riferire la situazione del romano e che l'addio potrebbe essere certo è il portale The Pipol Tv. Il problema al ginocchio con cui sta convivendo Edoardo Tavassi è grave e, al momento, il naufrago non ha ancora effettuato esami e risonanza per il gonfiore al ginocchio dolorante.

La produzione sembra stia cercando in tutti i modi di riuscire a portare Edoardo fino in fondo. Era anche balenata l’idea di rispedire in Honduras la sorella Guendalina per sostenerlo. Ma , per le quarantene obbligatorie e le necessarie ore di volo, non sarebbe possibile.

Se davvero Tavassi sarà costretto ad arrendersi, per lui sarebbe una beffa amarissima mentre il programma sarebbe colpito da una brutta tegola perché, piaccio o meno, Edoardo è stato uno dei naufraghi più attivi di questa edizione.

