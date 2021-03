Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è l'opinionista ufficiale. Il brutto insulto dell'hater, ma la sua risposta spiazza tutti. Pochi minuti fa, il vincitore del Grande Fratello Vip ha comunicato ai suoi quasi due milioni di follower di essere stato scelto come opinionista del reality condotto da Ilary Blasi. Da lunedì 15 marzo, Zorzi affiancherà, dunque, Iva Zanicchi nei commenti sui neonaufraghi.

Tommaso Zorzi è stato scelto al posto di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid. L'influencer milanese ha annunciato la notizia con una serie di stories su Instagram. Stories nelle quali ha pubblicato anche il brutto insulto di un hater. «Pippobau (il nomignolo con cui gli hater chiamano Zorzi, ndr) non sarà opionista dell'Isola. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perché questo ces*** sui cogl*** per mesi non l'avrei retto».

Tommaso Zorzi, con la sua pungente ironia, sovrappone una sua foto con occhiali da sole e champagne al commento al vetriolo, scritto probabilmente prima dell'ufficialità. Poi, il video in cui annuncia "il lieto evento" e il comunicato Mediaset che lo certifica. Insomma, da lunedì Tommaso Zorzi torna nelle case dei telespettatori di Canale 5. Staremo a vedere.

