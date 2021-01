L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi opinionista e i dubbi di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi è pronta a partire il prossimo marzo con la conduzione di Ilary Blasi che sostituisce l’uscente Alessia Marcuzzi. Se c’è ancora “battaglia” per il ruolo di inviato all'Isola dei Famosi, secondo le indiscrezioni sulla sedia dell'opinionista potrebbe sedere Tommaso Zorzi, anche se sembra che Ilary Blasi non sia troppo d’accordo.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2021, Amadeus: «O lo vogliamo tutti compatti e si fa a...

Le sedie disponibili per gli opinionisti all’Isola dei famosi sono due e una sarebbe già (in parte) occupata da Tommaso Zorzi, protagonista del Grande Fratello Vip. Se dalla sua parte avrebbe l’appoggio di Alfonso Signorini, proprio Ilary Blasi sarebbe un po’ incerta sulla sua presenza in trasmissione: “L'influencer – fa sapere la rubrica “A lume di candela” su “Dagospia” - è davvero in pole position ma la padrona di casa avrebbe espresso più di un dubbio sulla sua partecipazione.

Zorzi non è solo amato, professionalmente si intende, da Alfonso Signorini ma vicino al mondo del direttore di Chi in tutto e per tutto. Idea che non farebbe impazzire la Blasi. Zorzi la spunterà?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA