Furibonda lite per Valeria Marini all'Isola dei Famosi spagnola. Una naufraga la accusa: il motivo è esilarante

Atmosfera surriscaldata, prima qualche parola forte poi la situazione diventa ancora più caorica e così Valeria Marini sfiora la rissa a Supervivientes, il programma dell’Isola dei Famosi spagnola che si sta svolgendo in Honduras dove Valeria va praticamente su tutte le furie quando viene rimproverata dagli altri naufraghi. Sapere per cosa?Avrebbe lasciato gli escrementi in bella vista. Lo scontro tra la showgirl e la cantante Lara Sejen è durissimo e volano parole di fuoco tanto che gli viene detto anche: «Sei una vecchia pazza».

La Sejen punta il dito contro Valeria rea a suo avvio di aver lasciato i suoi bisogni vicino al bagno senza però occultarli. «Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda». Valeria ascolta e quando sente l’accusa choc, perde definitivamente le staffe. La lite diventa furibonda.

