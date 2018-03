Isola dei Famosi choc, Francesca Cipriani si sente male in acqua e ha una crisi

Francesca Cipriani senza costume all'Isola, Franco: "Ma sei impazzita?"

Momenti di panico all'per. Durante la prova del Mejor e del Pejor si è sentita male in acqua e poi tornata a riva è scoppiata in una crisi di pianto.La prova prevedeva il recupero di una serie di cocchi colorati lanciati lungo la cascata: i naufraghi dovevano nuotare sino a raccoglierli e fare canestro in alcuni grossi cesti posti nel fiume.Tutti si sono lanciati all'inseguimento dei cocchi, ma l'ex pupa ha subito chiesto soccorso: "Ama! Aiutami!"ed è scoppiata in lacrime. La Peor della prossima settimana, dunque, è lei, mentre Marco e Amaurys si contenderanno poi in diretta nella prossima puntata il ruolo di Mejor. Subito dopo la Cipriani è stata visitata dal medico che l'ha tranquillizzata.