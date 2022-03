Paura all'Isola dei famosi, naufraghi sotto un terribile nubifragio: cosa è successo

Il maltempo si è abbattuto sull'Isola dei Famosi: un violento temporale ha colpito Cayos Cochinos, dove sono sbarcati i partecipanti del reality show. Una situazione in continuo peggioramento, tanto che è stato necessario correre ai ripari. È stato Alvin a informare e spiegare tutto: «I naufraghi si trovano nell'occhio del ciclone, ma li abbiamo messi in sicurezza. Stanno bene», ha fatto sapere su Instagram.

Ma dopo tre giorni davvero difficili, ecco tornare il sereno sull'Honduras e finalmente i naufraghi sono tornati su Playa Accoppiada e Playa Sgamada. Non appena il vento ha iniziato a spazzare l'isola e una forte pioggia si è abbattuta su di loro, i naufraghi hanno dovuto trovare un modo per mettere in salvo le loro poche cose, senza correre rischi. Si sono rimboccati le maniche e hanno provato ad assicurare le capanne. Jeremias Rodriguez ha raccontato: «Ci siamo svegliati con questa pioggia. Abbiamo dovuto metterci a lavorare perché la capanna non era finita e in questo momento abbiamo davvero bisogno di essere coperti». Nicolas Vaporidis ha aggiunto: «Abbiamo ricostruito la struttura di legno, rendendola più solida e con le traverse messe meglio». Poi la pioggia si è fatta sempre più forte e i naufraghi hanno cercato riparo, fino all'abbandono dell'isola sferzata dalle raffiche del nubifragio.

L'unico a non aver paura è sembrato Marco Cucolo, apparso quello meno impensierito di tutti: «Ogni volta che io e Lory viaggiamo insieme c'è un uragano, quindi a me non fa paura. Ne ho visti di peggio rispetto a questo». Lory Del Santo gli ha fatto eco: «Questa è la terza volta». Intanto, Floriana Secondi ha tentato di tranquillizzare chi appariva più preoccupato: «Fate un respiro e state sereni, rilassatevi. Non succede niente. Forza fratelli, facciamo pure questa esperienza».

