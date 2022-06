Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi lancia la frecciatina sulla sua assenza in studio

Guendalina Tavassi assente in studio a L'Isola dei Famosi. Insieme a lei anche Alessandro Iannoni e Blind, tutto coloro che non hanno accettato il prolungamento del reality. Il motivo sarebbe in un cavillo legale, ma la Tavassi ha però lanciato una frecciatina.

L’assenza di Guendalina, Blind e Alessandro avrebbe a che fare con i loro contratti scaduti a fine maggio e con quelli non firmati per il prolungamento, come riporta Biccy. La Tavassi intervistata da FanPage ha confermato tutto ed ha anche spiegato che se la invitassero in studio andrebbe volentieri. «In pratica il nostro contratto originale scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via«, ha chiarito la Tavassi. La stessa Guendalina però ha precisato che nessuno vieta loro di invitarla cosa che però non è ancora accaduta.

La Tavassi ha deciso di tornare per i suoi figli, la maggiore che a breve compirà 18 anni e per i piccolini. In modo particolare, anche se non lo ha specificato, potrebbe esserci tra le motivazioni la fine della condanna per il suo ex.

