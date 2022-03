Isola dei Famosi, diretta prima puntata: una parte dei naufraghi sarà composta da coppie e l’altra da concorrenti “singoli”. Al timone del programma, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, per il secondo anno Ilary Blasi. New entry i due opinionisti in studio: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Grande ritorno per Alvin nelle vesti di inviato in Honduras per la quarta volta.

APPROFONDIMENTI TV Isola dei Famosi 2022 - I concorrenti

Leggi anche > Amici 21, Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: «Tu vuoi fregare la gente»

La prima grande novità di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2022 è nel cast: una parte dei naufraghi sarà composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l’altra da concorrenti “singoli”.

Le coppie sono: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi, Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo (già vincitrice dell’edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo, Silvano Michetti e Nick Luciani e due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna.

I concorrenti “singoli” sono: Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Ilona Staller, Jovana Djordjevic, Roberta Morise, Marco Melandri, Nicolas Vaporidis e Roger Balduino.

Al centro, come da tradizione, la sopravvivenza sull’Isola con un unico obiettivo: vincere. Solo uno tra i tanti concorrenti conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA