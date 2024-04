Isola dei famosi 2024, Joe Bastianich favorito dai bookmakers. Ecco quanto pagano la vittoria di Valentina Vezzali

L’attesa è finita, lunedì 8 aprile inizia l’Isola dei Famosi 2024 e sono stati finalmente svelati tutti i concorrenti della nuova edizione del reality. Tredici vip, sette donne e sei uomini, si sfideranno sulle bianche spiagge dell’Honduras per uno dei programmi ormai più iconici e seguiti della televisione italiana.

Grande attesa per l’inizio ma anche per scoprire chi sarà il vincitore. Gli appassionati di scommesse stanno già provando a pronosticare il loro favorito e anche i bookmaker hanno reso pubbliche le quote per il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024.

Le quote



Come riporta l'agenzia Agimeg, a comandare i pronostici è la coppia Joe Bastianich e Edoardo Franco, entrambi proposti vincenti a 4,00. Seguono Aras Senol e Samuel Peron anche loro appaiati a quota 8,00, mentre il trio Edoardo Stoppa-Francesca Bergesio-Valentina Vezzali pagherebbe 11 volte la giocata. Distanti Artur Dainese e Luce Caponegro entrambi a 16,00, poche chanche anche per Maitè Yanes e Greta Zuccarello a 21, infine sembrano non avere speranze di vittoria né Marina Suma né Matilde Brandi quotate 36 volte la posta.