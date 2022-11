Isola dei Famosi 2023, i nomi delle prime due possibili concorrenti

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi del 2023 partirà il prossimo aprile, ma già iniziano ad esserci i primi nomi di possibili concorrenti del reality. Tra le certezze per la prossima stagione c'è la conduttrice, confermata Ilary Blasi, non si sa ancora chi saranno gli opinionisti, punto interrogativo su Luxuria, mentre sicuramente potrebbe non esserci Nicola Savino impegnato in un altro programma tv.

Il settimanale Nuovo anticipa però due possibili concorrenti: la prima sarebbe Dayane Mello, la seconda Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. Dopo la partecipazione della showgirl argentina nella prima edizione, di Cecilia poi e di Jeremias e Gustavo nell'ultima stagione, ora è giustamente il turno dell'unica della famiglia che ancora non è sbarcata in Honduras.

Si tratta tuttavia di anticipazioni decisamente premature, visto che i casting dell'Isola sono iniziati solo lo scorso ottobre 2022. Sul nome della Cozzani però, i più attenti fanno notare che possa essere piuttosto improbabile, la mamma di Belu aveva dichiarato in tempi non sospetti di non avere intenzione di partecipare a nessuno reality, chissà che non abbia cambiato idea.