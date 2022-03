Isola dei Famosi 2022, il reality perde pezzi? Un naufrago non parte, ecco perchè

L’Isola dei Famosi 2022 è pronta a prendere il via dal 21 marzo prossimo su Canale Cinque, ma sembra che un concorrente non potrà prendere parte al reality condotto per la seconda volta da Ilary Blasi a causa del Covid.

Isola dei Famosi 2022, un concorrente non naufraga?

Con la chiusura del Gf Vip il prossimo 14 marzo è pronta a colmare il vuoto lasciato dal reality di Alfonso Signorini la nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, coadiuvata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti e il ritorno di Alvin nel ruolo di inviato.

Sembra però, stando alle indiscrezioni del web, che uno dei concorrenti sia impossibilitato a partire a causa della positività al Covid. Secondo la rete a non naufragare dovrebbe essere uno dei componenti dei Cugini di Campagna, che prenderanno parte del reality nella categoria “coppie” e che giocheranno come concorrente unico.

Altri partecipanti nella stessa categorie dovrebbero essere Lory Del Santo e Marco Cucolo, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e Laura Maddaloni e per finire Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

