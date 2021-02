Isola dei famosi 2021: i concorrenti ufficiali, quando inizia, l'inviato e la conduttrice del reality di Canale 5

Isola dei famosi 2021: i concorrenti ufficiali, quando inzia, l'inviato e la conduttrice del reality di Canale 5. Inizia finalmente a prendere forma il cast ufficiale del reality show di mediaset, che sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi: «Sarà un ritorno alle radici - ha detto la conduttrice in un'intervista - allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta, tipico del programma, emergerà come grande protagonista».

ISOLA DEI FAMOSI 2021, QUANDO INIZIA

Dopo un anno di stop l'Isola dei famosi 2021 è pronta a tornare in tv. Si dovrebbe partire, secondo l'indiscrezione rilanciata da tvblog, lunedì 15 marzo 2021 ( ancora non c'è la conferma ufficiale, in tv lo spot indica ancora "prossimamente") , in prima serata su Canale 5, dieci giorni dopo la finale del Grande Fratello Vip. Come per il GF anche l'Isola avrà un doppio appuntamento: il lunedì e il giovedì.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, LA CONDUTTRICE ILARY BLASI

Avvcendamento in conduzione tra due volti storici di Mediaset, dopo Alessia Marcuzzi arriva Ilary Blasi. La "Capitana" torna in tv dopo un anno emezzo circa dallo sfortunato "Eurogames". «Sono super felice e carichissima – ha raccontato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma poi anche per evadere fisicamente e di testa dopo il periodo che abbiamo passato. Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta, tipico del programma, emergerà come grande protagonista.Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16».

ISOLA DEI FAMOSI 2021, L'INVIATO MASSIMILIANO ROSOLINO

Alvin, inviato storico dell'Isola dei famosi non ci sarà. «Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che mi contraddistingue, è arrivato il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino», ha scritto in un post. Ma chi prenderà il suo posto? C'è chi sperava in Tommaso Zorzi (molto amato da Mediaset e finalista del Fratello Vip ndr), mentre gli utlimi rumors davano per certa Eleonoire Casalegno. Ora tutti i dubbi sono fugati il nuovo inviato che partirà per l’Honduras è Massimiliano Rosolino. L’ex campione di nuoto, una volta lasciato lo sport pare abbia trovato la sua nuova comfort zone in tv: dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, Rosolino ha vinto Pechino Express e condotto altri programmi come Piccoli giganti e Un dolce maestro.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: IL CAST DEI CONCORRENTI

Finalmente abbiamo i nomi ufficiali del cast della prossima Isola dei Famosi 2021. Attraverso i canali ufficili la trasmissione ne ha svelati la metà e come detto dalla Blasi saranno 16 e in gran parte sono nomi inediti o che non hanno mai fatto un reality. Il primo ad essere stato svelato è lo youtuber Awed (Simone Paciello), seguito da Elisa Isoardi, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti.

ISOLA DEI FAMOSI 2021 DOVE SI SVOLGE



Nonostante le ipotesi paventate in quest'ultimo anno la location è sempre la stessa. L'isola dei famosi 2021 si svolgerà come sempre in Honduras. Inizialmente si era parlato di spostare il reality in Spagna a causa della Pandemia, ma proprio per questo alla fine si è stabilito che era meglio restare in un posto che si conosce già con la macchina già ben oliata, senza bisogno di fare nuovi sopralluoghi.

ISOLA DEI FAMOSI 2021: GLI OPINIONISTI



Un capitolo a parte per chi siederà in studio a commentare le avventure dei naufraghi. Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi saranno le opinioniste ufficiale di questa edizione

