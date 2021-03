Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar fuorioso dopo l'eliminazione: «Ce l’ho una carriera, morti di fame!»

Appena eliminato dall’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è un fiume in piena. Dal suo account Instagram infatti Akash Kumar si è scagliato contro Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini: “Sono dei morti di fame. Io non dovevo fare dei reality. In questo mondo cercano sempre di buttare giù chi ha una carriera e chi non ce l’ha di fargliela fare, tipo Tommaso Zorzi”.

Isola dei famosi 2021, Akash Kumar è l'eliminato della terza puntata

ISOLA DEI FAMOSI 2021, AKASH KUMAR DOPO L'ELIMINAZIONE

Dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar se l’è presa con l’opinionista Tommaso Zorzi: “Caro Tommaso Zorzi – ha fatto sapere Akash sulle stories di Instagram - Sono stato un signore con te. Tu mi hai cercato di rovinare ma ti ho mangiato. Almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te.

Un ulteriore attacco alla collega di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini che ha preso parte alla sua prima puntata come opinionista: “Una cosa alla signora Lamborghini: ho fatto più campagne Vogue io che tu dischi su Spotify. Giusto per dire. Poi mi hai detto "soreta" ma non ho sorelle, mi dispiace. Io sono rifatto, ma sono tutti fatti di gomma. Frankenstein e il Circo Orfei che parlano di me. Che mondo trash, sono proprio basito”.

La tematica trash è poi tornata: “Non ho detto nulla in diretta quando mi hanno attaccato, se parlo però viene fuori l’impossibile. Il trash non mi appartiene. Penso che sono la persona più pulita in questo mondo. Hanno detto che mi sono rifatto di qua e di là, quando tutti sembrano usciti da Frankenstein e criticano me che ho una carriera e a 6 anni ho fatto la prima campagna di Benetton. Shhh. Io sono uscito da re”.

