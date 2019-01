Taylor Mega: «Sesso 5 volte al giorno, anche nelle sfumature più estreme...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner”, Taylor Mega è pronta a sbarcare in Honduras per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2019, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, e fidanzata col trapper Tony Effe della Dark Polo Gang dovrà rinunciare per un po’ (a meno di imprevisti) all’attività sessuale: “Di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini”.In rete è stata molto criticata (“Li ringrazio, più mi insultano più divento famosa”) e accusata di essere rifatta: “Solo labbra e tette - ha svelato in unintervista a "Diva e donna" - Come tutte! Lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale zigomi, sedere ... Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro!”.Torna anche sulla sua passata storia con un altro trapper, Sfera Ebbasta: “Abbiamo litigato quando un giorno all’improvviso sono partita per Dubai e le Maldive. In realtà ero folle ed “eccessiva” anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… poi ha ceduto al corteggiamento”.