Isola dei Famosi, Olga Plachina (moglie di Montano) la prima naufraga? «Aldo dopo il Gf Vip ora tocca a te tenere i figli»

Lavori in corso per l'Isola dei Famosi. La produzine del reality è già al lavoro per la la scelta del cast e il giornalista Gabriele Parpiglia fa uscire le prime indiscrezioni sui papabili naufraghi. «Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport». Ecco la prima bomba lanciata da parpiglia dai microfoni di casa Chi. La moglie dell'attuale del campione di scherma Aldo Montano, attualmente nella casa del Gf Vip, anche lei sportiva non disdegna l'idea e anzi partecipando all'Isola restituirebbe pan per focaccia al marito. «Lei ha anche detto agli autori "Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al Gf Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola"» scherza così Parpiglia. Al 90% possiamo già annunciare quindi che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga Plachina, la compagna di Aldo Montano.

Isola dei famosi, le indiscrezioni di Parpiglia

Il giornalista si lascia andare ad altre indiscrezioni riguardo alla nuova edizione di l’Isola dei Famosi. Gabriele parla infatti del 21 o del 28 marzo come giorni papabili per la prima messa in onda. Se tutto andrà secondo i piani, insomma, pare proprio che il reality che mette a dura prova i vip dovrebbe partire a circa due settimane di distanza dalla fine del Gf Vip.

Se qualcosa sulla data di inzio esce fuori è ancora mistero sulla possibile conduttrice. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile conduzione inedita da parte di Barbara d’Urso, ma la verità pare sia un’altra. Molto più probabile, almeno per adesso, l’ipotesi di un ritorno di Ilary Blasi reduce di un deludente Star in the Star. Nulla invece ci è dato sapere sui tre nuovi opinionisti in studio, che dovrebbero essere totalmente sostituiti.

